Госнефтефонд отчитался о своих доходах

Поступления в Государственный нефтяной фонд Азербайджана от продажи прибыльной нефти с блока «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ) и конденсата с месторождения «Шахдениз» в 2018 году составили $9 млрд 720 млн, говорится в сообщении Фонда.

Отмечается, что от продажи конденсата с месторождения «Шахдениз» в Фонд с 1 января 2018 года по 1 января 2019-го поступило $245 млн.

В целом, с 2001 года по 1 января 2019-го от продажи прибыльной нефти Азербайджана с блока АЧГ в ГНФАР поступило $138 млрд 206 млн.

Отметим, что в Госнефтефонде Азербайджана, созданном в декабре 1999 года, аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.