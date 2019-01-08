Армянская семья погибла в Шуше

В оккупированном Карабахе в результате отравления угарным газом погибли три члена одной семьи, сообщает Новости Армении.

Согласно информации, 8 января около 19:05 в Центр кризисного управления МЧС поступил сигнал о том, что жители квартиры одного из домов в Шуше не реагируют на звонки. Прибывшие на место спасатели вскрыли дверь квартиры, в которой обнаружили тела супругов С.М. (1986 г.р.) и А.А.(1990 г.р.) их сына Ж.М. (2014 г.р.).

Другой ребенок Н.М. (2011 г.р.) был доставлен в детскую больницу Ханкенди (Степанакерта). Его состояние оценивается как тяжелое.

Ведется следствие.