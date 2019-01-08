Всемирный банк о росте экономики Азербайджана

Всемирный банк прогнозирует рост валового внутреннего продукта Азербайджана в 2019 году на уровне 3,6 процента. Об этом говорится в обновленном отчете «Перспективы мировой экономики».

Согласно информации, в 2020 и 2021 годах, по прогнозам ВБ, рост экономики составит 3,3 процента и 2,7 процента соответственно.

По информации ВБ, темпы роста международной торговли замедляются, а торговая напряженность остается высокой. На фоне недавних финансовых кризисов рост в странах с формирующимся рынком и в развивающихся экономиках потерял динамику и, согласно прогнозам, в 2019 году остановится на уровне 4,2 процента.

Отметим, что Азербайджан присоединился к группе ВБ в 1992 году.