Трамп выступил с экстренным обращением к американцам

Глава американского государства назвал ситуацию с нелегальной иммиграцией на границе США с Мексикой "гуманитарным кризисом". По утверждению Трампа, обстановка на южных границах США вышла из-под контроля из-за наркотрафика и попыток незаконно провезти мигрантов.

Президент США Дональд Трамп выступил с телеобращением к нации на фоне политического кризиса, который возник из-за нежелания демократов одобрить финансирование строительства стены на границе с Мексикой, пишет Дойче велле.

Вместе с тем он воздержался от объявления в стране режима чрезвычайного положения, потребовав от демократов незамедлительно выделить в проекте бюджета 5,7 млрд долларов (4,9 млрд евро) на возведение пограничных заградительных сооружений из стали.

После обращения президента США к стране выступили с ответной речью по телевидению лидеры демократов в Палате представителей и Сенате. Спикер нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси, в частности, призвала Трампа перестать удерживать американцев "в заложниках". Спикер добавила, что Трамп "должен перестать искусственно фабриковать кризис" и поспособствовать возобновлению работы правительственных структур.

Чак Шумер, в свою очередь, напомнил об обещании республиканца заставить Мексику покрыть издержки на возведение стены. Трампу не удалось это сделать, и теперь он "не в состоянии убедить Конгресс или американский народ в необходимости оплатить этот счет", указал Шумер.

При этом сенатор добавил, что "символом Америки должна быть Статуя свободы, а не стена высотой в 30 футов": "Американская демократия так не работает. Мы не управляем, впадая в приступы ярости".