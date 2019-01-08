Телеканал армянских сепаратистов начал вещание на американском спутнике

Спутниковый оператор Intelsat ввел в эксплуатацию спутник Intelsat 33e в январе 2017 года. Зона покрытия спутника: Европа, Африка, Азия и Ближний Восток, регионы Средиземноморья и Индийского океана. Если говорить конкретно о телеканале Нагорного Карабах а, то его смогут смотреть люди, настроившие свои спутниковые тарелки на Intelsat 33e в Турции, Грузии, Иране, центральной части России, Украине, в ряде европейских, а также ближневосточных странах.

Однако, учитывая современные технологии, смотреть данный канал теперь можно будет в любой точке мира при помощи многочисленных IPTV-провайдеров, когда нет необходимости устанавливать дома спутниковую тарелку, а достаточно лишь иметь доступ к интернету. Вот какие дивиденды будет приносить сепаратистам появление их телеканала на Intelsat 33e, и Азербайджан должен предпринять все усилия, чтобы рупор оккупантов перестал вещать со спутника.

Международный телекоммуникационный гигант Intelsat управляет 50-ю спутниками. Штаб-квартиры располагаются в США и Люксембурге. Спутник Intelsat 33e был построен американским концерном Boeing. Он был запущен с космодрома Куру во Французской Гвиане в августе 2016 года. В данный момент с этого спутника вещают каналы Армении, африканских стран и несколько российских телеканалов.