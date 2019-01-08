В Грузии "скорая" врезалась в толпу азербайджанских рабочих фото; видео
В Тбилиси машина скорой медицинской помощи сбила рабочих, которые, предположительно, являются гражданами Азербайджана, сообщает телеканал Rustavi2.
В результате аварии один человек погиб, 12 - пострадали. Среди пострадавших есть как рабочие, так и медицинский персонал.
По предварительным данным, водитель заснул за рулем, машина сошла с проезжей части и наехала на рабочих.
Инцидент произошел, когда рабочие собирались у входа на строительный объект.
Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть человека", что карается лишением свободы на срок от 4-х до 7 лет.