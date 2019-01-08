Масштабные учения российских артиллеристов в Армении

Учения проходят в рамках подготовки военнослужащих к участию в конкурсе АрМИ-2018 "Мастера артиллерийского огня".

Военнослужащие артиллерийских расчетов российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, приступили к обрабатыванию действий по уничтожению наземных целей условного противника методом скоростной стрельбы. Об этом сообщает пресс-служба южного военного округа ВС России.

В ходе учебы на полигоне "Алагяз" на высоте более 2-х тысяч метров над уровнем моря минометные расчеты отрабатывают действия по наиболее быстрому уничтожению бронеобъектов и живой силы условного противника на дальностях от 800 до 1,5 тысяч метров с твердых и мерзлых грунтов без подготовки огневых позиций.

Минометчики также научатся преодолевать по скорости и времени с использованием военной техники полосу препятствий, выполнять подготовку минометов к стрельбе, поиск целей, корректировку огня и организацию обмена данными между расчетами по новейшим средствам связи шестого поколения.

Всего будет выполнено более 30 огневых задач по уничтожению целей условного противника на дальности до шести километров со сменой огневых позиций.

В практических занятиях в горах Армении принимают участие около 50 минометных расчетов и порядка 50 единиц специальной военной техники.