Сокращение наименований товаров из-за рубежа началось несколько месяцев назад, но сегодня это уже вызывает беспокойство у покупателей. По их словам, многие импортные товары, которые они приобретали на протяжении долгих лет, сейчас заменяются продукцией местного производства. Так, например, гораздо меньше стало шоколадных изделий российского производства, а из конфет украинской фирмы Roshen на прилавках осталось лишь несколько видов.

В бакинских супермаркетах в новом году заметно уменьшился ассортимент импортных товаров. В основном это коснулось российской и украинской мясомолочной, кондитерской и бакалейной продукции – колбас, сосисок, конфет и печеного, а также чая и масла.

Чтобы убедиться в неприятной для азербайджанского потребителя тенденции, корреспондент haqqin.az побывала в нескольких бакинских супермаркетах разных торговых сетей. Их руководители, подтверждая информацию о сокращении ассортимента импортных товаров, объясняют это различными причинами. Администратор супермаркета Avromart Рашад Гулиев, к примеру, уверяет, что это связано всего лишь с тем, что фирмы-поставщики не работали в праздничные дни, а в России и Украине новогодние каникулы гораздо длительнее наших.

«Начиная с 26-27 декабря в супермаркеты не поступает новый товар. Это происходит потому, что новогодние праздники у фирм-поставщиков больше недели. Так что сокращение зарубежной продукции произошло независимо от нас. Случается также, что импортные товары задерживаются на таможне. Мы платим за них, а наш груз таможня задерживает», - говорит администратор супермаркета. Как пример, он указывает на упаковки макаронных изделий и крупы фирмы Bio, которые магазин закупает в Италии, и сетует, что порой вместо обычных трех-четырех дней эта продукция поступает в магазин только через две недели.

«Поэтому мы не можем гарантировать покупателям конкретные даты поступления импортных товаров. А вот с продукцией местного производства таких проблем не бывает», - утверждает сотрудник маркета, пообещав, что после 10 января все проблемы с ассортиментом благополучно разрешатся.

В филиале «28 Мая» сети супермаркетов Fresco заявили, что некоторые зарубежные фирмы отказываются поставлять в Азербайджан отдельные товары.

«У нас достаточно большой выбор. Работаем в прежнем режиме. Просто некоторые фирмы сообщают, что у них нет той или иной продукции. О причинах не сообщают. Но я бы не сказал, что это особо отразилось на ассортименте в наших маркетах», - сказал один из сотрудников Fresco.

В сети супермаркетов Bolmart вообще утверждают, что у них проблемы нехватки импортной продукции не было и нет. В этих магазинах, уверяют их работники, напротив, переизбыток всяких товаров.

«Не знаю как в других маркетах, но у нас другая проблема – чрезмерное изобилие. Не успеваем все реализовать, а каждый день завозят новые товары. Сейчас у нас свыше 35 тысяч наименований пищевой продукции. Мы голову теряем, пересчитывая их и наклеивая ценники», - жалуется менеджер.

Так что, скорее всего, все не так плохо и ассортимент в бакинских маркетах скоро восполнится. Будем, во всяком случае, надеяться…