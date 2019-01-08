Избран новый глава Международного фонда Ильяса Эфендиева

- Я вас поправлю. Международный Фонд Ильяса Эфендиева не просто авторитетная, но и по-своему уникальная организация. Фонд зарегистрирован на территории Евросоюза и в силу своего международного статуса действует во многих странах мира, и поэтому обладает широкими возможностями.

- Прежде всего, расскажите, с чем связано Ваше назначение руководителем столь авторитетной международной неправительственной организации?

- Я бы не назвала предыдущую статью такой уж критичной. Я просто дала оценку ситуации, сложившейся на тот момент в банковском секторе. И я надеюсь, что новое руководство не повторит ошибок прошлого и будет вносить более эффективный вклад в успешную экономическую политику страны.

- Здравствуйте, Камилла ханум. Ваша предыдущая, достаточно критичная статья о банковском секторе страны и недостаточно эффективной работе финансового регулятора, а точнее о ПНФР широко обсуждалась в обществе. Даже дошло до того, что произошли серьезные кадровые перестановки.

Сегодня у нас в редакции наш частый гость Камилла Алиева – финансовый эксперт, руководитель «Alta International Investment and Finance Consulting», а теперь еще и исполнительный директор Международного Фонда Ильяса Эфендиева.

Так, реализация крупномасштабных региональных и субрегиональных проектов Фонда не только позволяет решать проблемы в социально-гуманитарной жизни тех или иных стран, но и создает возможности для укрепления связей с их политико-экономическими элитами, что, в свою очередь, безусловно способствует успешному продвижению интересов Фонда.

Возможно, вы не знаете, но именно такая адресно направленная деятельность Фонда принесла ему определенный авторитет, а учрежденная им Международная Премия Ильяса Эфендиева, является одной из немногих в мире наград неправительственных организаций, которые принимают главы государств.

- Правда? Расскажите поподробнее об этой премии?

- Данная премия была учреждена еще в 2007 году. Она вручается выдающимся личностям, государственным и общественным деятелям в стране и за рубежом в различных номинациях. Лауреатами премии в разные годы становились главы таких государств, как Турция, Болгария, Словения, Хорватия, и ряда других европейских стран, а также ученые, писатели и др.

- Я под впечатлением. Вы правы, соглашусь, что Международный Фонд Ильяса Эфендиева – действительно уникальная организация. Камилла ханум, а планируются ли в будущем проведение подобных награждений?

- Да, безусловно. Мы будем продолжать работу в этом направлении. Уже выдвинуто несколько номинантов по итогам 2018 года. Планируются церемонии вручения, встречи, различные мероприятия. Чуть позднее мы обязательно будем освещать эти события в СМИ.

- Понятно. Но Вы так и не ответили на вопрос – с чем же все-таки связано Ваше назначение руководителем такой крупной организации?

- В последние несколько лет в работе Фонда по разным причинам наблюдалась определенная пауза, стала явно ощущаться нехватка динамизма в работе, потребность в свежих силах, инновационных подходах и эффективном менеджменте. Требовались изменения. Все это привело к тому, что практически полностью было обновлено руководство Фонда: сменился состав правления, был упразднен пост президента организации и большая часть его полномочий была передана исполнительному директору.

- А в чем именно состоят изменения, о которых Вы упомянули? Что следует ожидать от работы Фонда с обновленным составом?

- Одним из направлений и главным вектором моей деятельности в новом статусе станет расширение географии и масштаба деятельности Фонда. К примеру, сейчас мы находимся на активной стадии переговоров по открытию филиалов Фонда в Турции, Франции, США и других странах.

Второе направление – это разработка и продвижение посредством наших филиалов конкретных социально-гуманитарных проектов в отдельных зарубежных странах. Здесь также уже начался весьма затратный по времени, кропотливый подготовительный этап.

И, наконец, третье направление связанно с активным поиском финансовых средств на основе использования новейших финансово-инвестиционных технологий и инновационных моделей фондрайзинга. Вот здесь как раз и имеют неоценимую значимость уже накопленные международные связи Фонда и мой скромный опыт финансового менеджера.

- Если я правильно понимаю, все же, основным родом деятельности Фонда Ильяса Эфендиева, как и прочих НПО, является благотворительность? Вы ведь должны находить деньги для реализации всех задуманных проектов.

- Нет, повторюсь еще раз, Фонд международная, а не локальная организация. Основным родом деятельности фонда является не благотворительность, а проекты международного уровня, направленные на развитие таких направлений, как устойчивая социально-гуманитарная сфера, мир, безопасность, международное и региональное сотрудничество, демократизация общества, права человека и т.д. Именно с этим и связано функционирование филиалов Фонда в Азербайджане и других странах мира, реализация в них крупных гуманитарных проектов. Эта сторона деятельности Фонда уже достаточно широко освещалась в СМИ, в том числе и зарубежных. Также отмечу, что одной из миссий Фонда является пропаганда азербайджанских реалий, культуры и искусства за рубежом, пропаганда творчества Ильяса Эфендиева.

- По Вашим словам получается, что ваша организация, в общем-то, и не нуждается во внешних дотациях, грантах, в том или ином виде спонсорства и финансовой поддержке извне.

- Нет, конечно, это совершенно не так. Признаюсь, что организовать привлечение финансовых средств не просто нелегко, а крайне сложно. Но мы тщательно продумываем каждый свой шаг. Хочу отметить – если гуманитарный проект стоит несколько миллионов евро, или десятки миллионов, то это вовсе не означает, что Фонд обладает такой суммой. Отнюдь нет. Финансирование становится возможным лишь благодаря нашим эффективным действиям за рубежом, привлечению множества партнеров и международных инвестиционных фондов.

Именно поэтому мы постараемся уйти от традиционной схемы финансирования и привлечь бизнес в гуманитарно-социальную сферу, а сами проекты в этой сфере сделать рентабельными. Мы разработали по сути инновационную форму финансирования гуманитарных проектов, причем очень и очень серьезных.

- Добиться «дружбы» бизнеса и благотворительности – задача крайне сложная. Наверное, Вам приходится трудно на новом поприще?

- Да, это по-настоящему очень трудно. Никогда даже не представляла, что может быть такой объем работы.

- Ну что ж, желаю Вам, Камилла ханум, всяческих успехов в столь благородном деле.

- Спасибо, постараемся оправдать доверие. Отвечу на ваши добрые пожелания девизом нашего Фонда: Все знают, что делать. Мы знаем как!