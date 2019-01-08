Кремль о визите Эрдогана в Москву

Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Россию готовится в ближайшей перспективе, однако конкретные сроки пока не определены, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Мы в достаточно ближней, если не в ближайшей перспективе ожидаем и готовим такой визит. Вместе с тем, пока каких-либо дат не определено", - сказал он.

Агентство Anadolu в конце декабря прошлого года сообщало, что Эрдоган намерен приехать с визитом в РФ уже в январе. По данным этого СМИ, лидеры должны обсудить ситуацию в Сирии и контракт по закупке Анкарой у Москвы ЗРК С-400.