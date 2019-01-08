Синоптики о погоде на завтра

Ночью температура воздуха на полуострове составит 2-5, днем 5-8 градусов тепла, в Баку ночью 2-4, днем 5-7 градусов тепла.

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно. В ночь с 9 на 10 января местами возможен дождь. Сильный северо-западный ветер к вечеру утихнет, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Атмосферное давление повысится с 758 мм до 770 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью 80-90%, днем 60-70%.

В районах Азербайджана ночью и утром местами ожидаются осадки, туман. Будет дуть местами усиливающийся западный ветер.

Ночью температура воздуха составит от 2-х градусов мороза до 3-х градусов тепла, днем 7-11 градусов тепла, в горах ночью 3-8, в высокогорьях 10-15 градусов мороза, днем от 2-х градусов мороза до 3-х градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, с вечера 9 января до полудня 10 января на Абшероне ожидается усиление северного ветра, что может неблагоприятно сказаться на самочувствии метеозависимых людей.