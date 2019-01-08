В Баку ограбили сотрудника обменника
В Баку неизвестные лица ограбили сотрудника пункта обмена валюты, сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на правоохранительные органы Низаминского района.
Согласно информации, накануне вечером на проспекте Гара Гараева двое неизвестных напали на сотрудника пункта обмена валюты Анара Мирзоева, ударив его тяжелым предметом по голове. От удара мужчина потерял сознание.
Преступники, выхватив из рук Мирзоева полиэтиленовый пакет с 81 750 манатов, скрылись с места происшествия.
Предполагается, что преступники следили за работником exchange, изучили график и маршрут его передвижения.
Сотрудниками 24-го отделения полиции проводятся мероприятия по установлению личности подозреваемых. Возбуждено уголовное дело.