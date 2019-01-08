Российский танк назвали лучшим в мире
Российский танк Т-90С, объединяющий в себе достоинства Т-72 и Т-80, является одним из самых успешных предложений подобной военной техники на мировом рынке, пишет американский журнал The National Interest.
Как пишут авторы статьи, российским инженерам удалось добиться эффективного сочетания огневой мощи, управляемости и долговечности при сохранении приемлемой цены.
Отмечается, что T-90С оснащен гладкоствольной пушкой 2А46М калибра 125 миллиметров, а также мощным дизельным двигателем В-84МС. Также бронемашина оснащена кондиционером.
Что касается цены, то автор статьи пишет, что Т-90 вдвое дешевле американского танка M1 Abrams. Это обстоятельство стало одной из причин экспортного успеха машины - в число его покупателей входят Индия, Азербайджан, Туркменистан и Алжир. Ирак в настоящий момент рассматривает возможность приобретения этих танков.