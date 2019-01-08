Багиров со своими моряками объявил о новой голодовке

Российский экипаж задержанного в Стамбуле с июня за долги турецкого сухогруза Streamline повторно объявил голодовку, требуя от судовладельца погашения долгов по зарплате, заявил РИА Новости капитан судна Бахман Багиров.

"Члены экипажа нашего судна единогласно приняли решение объявить голодовку с 12:00 9 января с целью обращения внимания на создавшееся положение и нарушения судовладельцем условий контракта в виде невыплаты зарплаты с 3 июня и незаконном удержании на борту судна", - сказал Багиров.

Судно Streamline, вышедшее из Ростова-на-Дону на ремонт в Стамбул, было арестовано в июне прошлого года за долги его предыдущего владельца в полмиллиона долларов. В ситуацию по просьбе капитана Streamline вмешалось российское генконсульство в Стамбуле. В ноябре экипаж судна уже объявлял голодовку, однако она была прекращена через несколько дней в связи с получением от судовладельца гарантийного письма с обязательством погасить долги по зарплате.