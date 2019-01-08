Иран готовится к запуску космического аппарата
Американские эксперты по спутниковым снимкам выявили подготовку Ираном запуска космического аппарата ракетой-носителем Simorgh из космического центра Имама Хомейни, передает РИА Новости со ссылкой на данные американского спутникового оператора Planet Labs.
"Анализ снимков со спутников SkySat, выполненный MIIS (Институт международных исследований Мидлбери в Монтерее), показывает, что Иран готовится запустить спутник дистанционного зондирования Земли", - говорится в сообщении Planet Labs.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео, комментируя объявленные минобороны Ирана планы по пускам трех космических ракет-носителей в ближайшие месяцы, заявил, что Ирану следует отказаться от пусков баллистических ракет, чтобы избежать новых санкций.
В ответ глава МИД ИРИ Мохаммад Джавад Зариф заявил, что ракетные пуски Ирана не нарушают резолюцию Совбеза ООН 2231.