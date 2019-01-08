Тигран Хзмалян: «Армения не является независимым и суверенным государством»

Глава Европейской партии Армении, кинорежиссер Тигран Хзмалян считает, что Армению нельзя назвать независимой страной, так как ее границы охраняют российские войска, а экономика также принадлежит России.

Такое заявление Хзмалян сделал, комментируя запланированную демонстрацию траура и протеста в Гюмри, напротив 102-й военной базы Российской Федерации. Акция состоится 12 января – в день 4-й годовщины убийства семьи Аветисян российским военнослужащим Валерием Пермяковым и на 40-й день со дня убийства Джульетты Гукасян, в смерти которой также обвиняется военнослужащий 102-й базы.

«Эта акция – не столь политическое, сколько гуманитарное действие, - объясняет Хзмалян a1plus.am. - На этот раз мы не будем предъявлять политических требований, просто проведем акцию – молча, без плакатов, со свечами и фотографиями погибших.

Подобные акции протеста будут продолжительными. Мы поставили цель не только вывести российскую военную базу из Армении, но и решить вопрос деколонизации нашей страны, а это будет возможно только посредством отмены Московского договора от 16 марта 1921 года».

В преддверии мартовской даты Европейская партия проведет встречи, обсуждения и политические акции. Обратившись к армяно-российским отношениям, Тигран Хзмалян подчеркивает: Армения – это территория, захваченная и колонизированная Россией.

«Армения пока еще не является независимым и суверенным государством, - уверен политический деятель. - Как ни удивительно, можно быть членом ООН, отмечать день независимости и при этом оставаться колонизированным. Если львиная доля какой-либо экономики принадлежит другой стране, если войска этой страны стоят на наших границах, то говорить об армяно-российских отношениях несерьезно, это крепостные, вассальские отношения».

Что касается информации, что Москва и Ереван готовят документ, который должен гарантировать отсутствие иностранных военнослужащих в Армении, то Хзмалян верит, что так оно и будет.

«Я буду рад, если подобный договор будет подписан. Сейчас единственные иностранные войска в Армении – это войска России», – заключил он.