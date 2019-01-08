Ахмадинежад готовит акции протеста в Иране
Бывший президент Исламской Республики Иран Махмуд Ахмадинежад обратился к властям страны за разрешением на проведение акции протеста в Тегеране, сообщает Anadolu.
Согласно информации, Ахмадинежад обратился с письмом к министру иностранных дел Ирана Абдуррезе Рахмани Фазлы, где просит санкционировать акцию протеста в соответствии со статьей 27 Конституции ИРИ.
Акция намечена на 20 января на площади Ингилаб в Тегеране.
Экс-президент написал в соцсетях, что участники акции намерены выразить протест против политики властей Ирана.
Ахмадинежад отметил, что отказ в проведении акции, которая является законным правом граждан, станет явным преступлением.
Агентство пишет, что Махмуд Ахмадинежад сыграл ведущую роль в организации акций протеста в Иране в последние дни 2017 года, во время которых погибло не менее 24-х человек.