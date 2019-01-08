Apple сокращает производство айфонов

Американский концерн Apple временно сокращает производство айфонов. Причиной этого стало снижение спроса, особенно в Китае, пишет Дойче велле со ссылкой на издание Nikkei Asian Review.

Отмечается, что с января по март у производителя заказано на 10 процентов аппаратов меньше, чем планировалось первоначально. Сокращению подлежит производство моделей XS, XS Max и XR.

В компании пока не прокомментировали данное сообщение.

Apple испытывает трудности со сбытом продукции, в первую очередь, в Китае. Из-за торгового конфликта с США и слабой конъюнктуры все больше китайцев отказываются от приобретения новейших и, следовательно, самых дорогих моделей айфона.