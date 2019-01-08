МИД о возможной встрече Мамедъярова и Мнацаканяна

В Министерстве иностранных дел Азербайджана прокомментировали возможную встречу глав внешнеполитических ведомств двух стран - Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна.

По словам главы пресс-службы МИД Азербайджана Лейлы Абдуллаевой, информация о дате и месте проведения следующей встречи, согласно достигнутой договоренности между главами МИД Азербайджана и Армении и сопредседателями Минской группы ОБСЕ, будет предоставлена, когда придет время.

Отметим, что 8 января пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян заявляла о том, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ предложили Эльмару Мамедъярову и Зограбу Мнацаканяну встретиться в январе текущего года.