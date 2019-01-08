Обвиняемый в убийстве казаха армянин задержан в России

Подозреваемый в убийстве 23-летнего казаха у ресторана «Древний Рим» в Караганде Нарек Гурурян задержан в России, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на МВД страны.

Согласно информации, гражданина Армении Нарека Гуруряна задержали на территории Омской области.

"Сегодня сотрудниками криминальной полиции МВД во взаимодействии с правоохранительными органами России на территории Омской области задержан подозреваемый в совершении хулиганских действий и убийства в городе Караганда в ночь на 1 января 2019 года гражданин Армении Н. Гурурян", — говорится в заявлении МВД Казахстана.

В настоящее время решается вопрос об экстрадиции Гуруряна в Казахстан.

Нарек Гурурян был объявлен в международный розыск после групповой драки и убийства в новогоднюю ночь в Караганде. Ему удалось пересечь казахстанско-российскую границу 1 января в 22:00 через пост в Павлодарской области.