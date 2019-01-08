Хаменеи: Санкции США оказывают давление на Иран
Духовный лидер Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи был вынужден признать, что санкции, введенные США, сказываются на ситуации в Иране, пишет NEWSru.co.il.
"Санкции оказывают давление на Иран и его народ. Американцы заявляют, что эти санкции беспрецедентны – так оно и есть. Но и поражение, которое, по воле Аллаха, ждет США, также будет беспрецедентным", - заявил Хаменеи, которого цитирует телеканал "Аль-Арабия".
"Некоторые американские политики строят из себя безумцев. Мы им не верим. Они не сумасшедшие, а первостатейные идиоты. Один их политик как-то сказал, что он надеется встретить рождество в Тегеране. Ну? Рождество прошло", - сказал он.