В Норвегии заговорили о войне с Россией

Россия ведет открытую конфронтацию с западными государствами, что напрямую влияет на безопасность Норвегии и стран-союзниц. Об этом в своей ежегодной речи в Военном обществе заявил министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен. Его слова в среду, 9 января, приводит The Independent Barents Observer.

По мнению министра, Россия стремится к подрыву единства Запада и международного сотрудничества и использует свои военные и экономические силы, пренебрегая дипломатией. «В целом развитие событий в нашем окружении показывает, что мы должны учитывать, что вооруженный конфликт между государствами в Европе больше не является немыслимым», — подчеркнул он.

Бакке-Йенсен добавил, что последствия столкновения могут быть очень серьезными для Крайнего Севера. Он также напомнил о многочисленных сбоях в работе систем GPS во время учений НАТО, в которых якобы замешаны российские военные.