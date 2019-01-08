Во Франции истребитель пропал с радаров
На востоке Франции, в гористой местности между департаментами Юра и Ду пропал с радаров истребитель Mirage 2000D, сообщает издание L'Est Republicain.
На борту истребителя были два человека. Префектура департамента Юра начала операцию по поиску пропавшего самолета.
L'Est Republicain отмечает, что один из местных жителей сообщил корреспонденту издания о взрыве.
Dassault Mirage 2000 — французский многоцелевой истребитель, разработанный фирмой Дассо в 1970-х годах.