Заур Расулзаде 18:45

Несмотря на то что пресс-секретарь президента РФ Путина Дмитрий Песков, а вслед за ним и сам белорусский лидер Александр Лукашенко заявили, что тема объединения России и Беларуси не обсуждалась и об этом вообще не идет никаких разговоров, украинский журналист Дмитрий Гордон в своем одноименном издании и на каналах украинского и российского телевидения продолжает настаивать, что в 2019 году Россия и Беларусь станут единым государством.

«Александр Лукашенко – очень авторитарный человек, сумевший построить государство, но при этом он очень зависим от России. Если Россия не будет давать по пониженным ценам нефть и газ, то независимой Беларуси нет. Но вот и настал момент, когда независимость Беларуси не просто под угрозой, но под непосредственной угрозой, и можно прогнозировать, что независимого государства Беларусь скоро не будет», - заявил на днях Гордон. Между тем, с Гордоном согласны многие международные политаналитики, считающие, что Россия начала поглощать Беларусь, и этот процесс в 2019 году станет еще более масштабным. Судя по всему, такой прогноз вполне вероятен. Во всяком случае в последнюю декаду минувшего года Лукашенко и Путин встречались дважды. Подобное случается только по очень важному поводу. И если в последнее время белорусский президент по вопросу развития отношений с Россией занимал весьма резкую позицию и после первой декабрьской встречи даже заявил, что прежние отношения между двумя странами невозможны, то потом, повидавшись с российским лидером накануне Нового года, сказал, имея в виду свое острое высказывание, что просто пошутил. Однако при этом Александр Григорьевич отказался от предложения Владимира Владимировича задержаться еще на некоторое время, чтобы поиграть в хоккей…

«Я предложил, но он (Лукашенко) сказал, что ему нужно быть дома, поскольку там много дел. Но мы договорились, что еще раз встретимся, поиграем в хоккей и на лыжах побегаем», - сообщил Путин. Разногласия между Россией и Белорусью стали назревать еще три года назад, когда Российская Федерация заявила о том, что продавать Минску нефтепродукты по низким ценам она больше не будет и потребует от нее дополнительную плату. Из-за этого платежно-налогового маневра, по заявлению Лукашенко, за последние три года его страна потеряла около 4,5 млрд долларов. По предварительным подсчетам, если ситуация не изменится, то до 2024 года Минск потеряет еще 10,5 млрд долларов. Белорусские эксперты считают, что эти события указывают на начало развала сформировавшейся во время правления Лукашенко экономической модели страны. Причем процессы развиваются так, что это неизбежно предполагает еще большую интеграцию Беларуси с Россией, еще большую зависимость ее экономического положения от доброй воли Москвы, что позволит последней установить полный экономический и, соответственно, политический контроль над Минском. В известной степени на это указывают и пресс-релизы, распространенные пресс-службами обоих президентов после их встречи. В них упоминалось о соглашении российско-белорусского союзного государства, говорилось, что одной из главных тем беседы Путина и Лукашенко было дальнейшее развитие и углубление именно союзного соглашения. 24 декабря лидер Беларуси заявил, что Москва обещала его стране выплатить компенсацию за убытки от налоговых маневров. Хотя в ответ на это в пресс-службе правительства Российской Федерации в тот же день заявили, что подобного соглашения не было, а по этому вопросу было только назначено обсуждение. 25 декабря после состоявшейся за закрытыми дверями встречи ни Александр Лукашенко, ни Владимир Путин не сделали заявлений, хотя через четыре дня, после завершения очередных переговоров, президент Российской Федерации заявил, что до нового года заложена основа своеобразной традиции, и эти слова подтвердил Лукашенко. После этой встречи выяснилось, что российско-белорусские переговоры будут продолжаться, и еще одна подобная встреча состоится в январе. А российский премьер Медведев намекнул, что на какие-то поблажки белорусы все же могут рассчитывать, однако только если перейдут к более глубокой степени интеграции между двумя странами.