Самый богатый человек в мире объявил о разводе

Глава компании Amazon.com и богатейший бизнесмен в мире по версии Forbes (эксперты оценивают его состояние в $139,6 млрд) Джефф Безос объявил о своем разводе, пишет РБК.

«Мы решили развестись и продолжить жить, оставшись друзьями. У нас была прекрасная жизнь, как у женатой пары, а впереди у нас прекрасное будущее как у родителей, друзей, партнеров в различных проектах... Названия могут быть разными, но мы останемся семьей и настоящими друзьями», — говорится в совместном заявлении Джеффа и Маккензи Безос.