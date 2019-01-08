Олимпийская чемпионка обвинила тренера в систематических изнасилованиях

Южнокорейская спортсменка, двукратная олимпийская чемпионка по шорт-треку Сим Сок Хи обвинила своего тренера Чо Чже Бома в систематических изнасилованиях, сообщает агентство Yonhap.

22-летняя спортсменка в заявлении указала, что тренер насиловал ее с 17 лет.

В заявлении в полицию она указала, что изнасилования начались в 2014 году и прекратились за 2 месяца до начала олимпиады 2018 года.

Согласно заявлению спортсменки, тренер сказал, что если она донесет на него, то это будет означать конец ее спортивной карьере.

Сим Сок Хи - чемпионка Олимпиад 2014 и 2018 годов.