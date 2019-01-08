Азербайджанские миротворцы отправятся в Южный Судан

Азербайджанские военнослужащие до конца января отправятся в Южный Судан для участия в миротворческой миссии, сообщил пресс-секретарь Минобороны Азербайджана Вагиф Дяргахлы, передает Интерфакс-Азербайджан.

«Азербайджанские миротворцы будут направлены в Южный Судан до конца января. В настоящее время завершается процесс подготовки к их отправке», - сказал В.Дяргахлы.

Парламент Азербайджана 30 ноября 2018 года одобрил участие азербайджанских миротворцев в международной миссии в Южном Судане под мандатом ООН.

В составе миротворческих сил Азербайджан будет представлен четырьмя военнослужащими: тремя офицерами и одним наблюдателем.

Азербайджанские миротворцы в составе 120 человек, включая 6 офицеров, в настоящее время участвуют в миссии НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане.

Ранее азербайджанские военнослужащие принимали участие в миротворческих миссиях в Косово и Ираке.