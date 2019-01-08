Саудовский парламент потребовал запретить вступать в брак до 15 лет

Консультативный совет Саудовской Аравии (Меджлис аш-Шура) сегодня потребовал запретить подросткам младше 15 лет совершать мусульманский обряд вступления в брак, говорится в микроблоге Консультативного совета в Twitter, передает РИА Новости.

"Следует запретить заключение брачного соглашения с теми, кто не достиг 15 лет, будь-то девушка или парень", - говорится в сообщении.

Кроме того, Меджлис аш-Шура согласился передать полномочия по заключению брака не достигшими 18 лет подростками в специализированный суд.

В июле прошлого года группа саудовских депутатов потребовала запретить вступление в брак для девочек младше 15 лет и разрешить выходить замуж до 18 лет только при согласии девушки и ее матери после получения специального медицинского заключения о ее возможности вступить в брак.

Депутаты законосовещательного органа Саудовской Аравии долгое время пытаются провести инициативу, направленную на защиту прав детей, особенно девочек, которых зачастую семьи вынуждают выходить замуж в раннем возрасте.