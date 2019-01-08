Трамп запретил выделять деньги Калифорнии

Президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился прекратить оказывать финансовую помощь Калифорнии для борьбы с лесными пожарами из-за неэффективных действий властей штата в этой области, передает РИА Новости.

«Миллиарды долларов направляются в штат Калифорния для борьбы с лесными пожарами, которые при надлежащем управлении лесами никогда бы не произошли. До тех пор, пока они не приведут свои законы в порядок, что маловероятно, я приказал Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям не выделять деньги Калифорнии. Это позорная ситуация в плане жизней и денег!», - написал Трамп в Twitter.

В ноябре 2018 года в результате сильных лесных пожаров в Калифорнии погибли 85 человек, разрушены около 14 тысяч домов, 528 коммерческих зданий и более четырех тысяч других строений.