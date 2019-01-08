Задержки поездов в бакинском метро
В движении поездов бакинского метрополитена возникли задержки. Об этом журналистам заявил глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.
По его словам, проблемы возникли в 19:30 на станции «Ази Асланов».
«На станции возникли технические проблемы. В итоге было невозможно принимать поезда по всей линии. Несмотря на то, что в движении поездов не было остановок, возникли задержки с интервалом в 5-7 минут. В настоящее время принимаются меры по устранению проблемы», - сказал Мамедов.