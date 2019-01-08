Ведущего прогноза погоды уволили за расизм

Телеведущий прогноза погоды на канале WHEC был уволен по обвинению в расизме. Об этом сообщает NBC News.

Во время эфира, который вышел в пятницу 4 января, телеведущий произнес фразу «Мартин Лютер кун Кинг младший» [Martin Luther Coon King Jr.], когда речь шла о парке, названном в честь лидера борьбы за гражданские права. В английском языке слово «coon» означает разговорное негативное название афроамериканцев.

Джереми Капелл заявил, что не придерживается никаких расистских мыслей. По словам ведущего, он произнес звук, который зрители поняли неправильно.

«То, что я сказал, было даже не слово, а звук. И я надеялся, что люди поймут это», - сказал Капелл.