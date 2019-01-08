Азербайджан занял 2-е место, но на Евро не попал

Встреча, в которой нашей команде необходимо было набрать как можно больше очков, завершилась ее поражением со счетом 0:3 (13:25, 19:25, 16:25).

В Стокгольме состоялся матч заключительного 6-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2019 по волейболу среди мужчин, в котором встречались сборные Швеции и Азербайджана.

Таким образом, сборная Азербайджана не смогла набрать в этом матче ни одного очка и не попала в финальную стадию Евро-2019.

С 3 победами и 8 очками Азербайджан занял в группе 2-е место, но оказался среди двух сборных с самыми плохими показателями среди занявших 2-е места.

Напомним, что по итогам отбора победители семи групп, а также пять лучших команд, занявших 2-е места, напрямую выходят в финальную стадию. При определении счастливой пятерки в группах, в которых играют четыре команды (таковых пять из семи), не учитываются результаты матчей со сборной, занявшей 4-е место.

В нашей группе это сборная Люксембурга, у которой Азербайджан дважды выиграл (3:2, 3:1). Поэтому при определении вторых команд, которые попадут на Евро, наша команда лишится двух побед и пяти очков. Итоговый результат – 1 победа и 3 очка. Этого недостаточно для попадания в пятерку лучших.