Анастасия Петрова может стать мэром турецкого города

Этнически русская гражданка Турции по имени Анастасия Петрова-Четинкая впервые в истории страны примет участие в выборах в местные органы власти 31 марта. Об этом сообщил сегодня ее советник по связям с общественностью Фикри Беркер Пакна, передает ТАСС.

«35-летняя Анастасия Петрова-Четинкая впервые в истории города стала иностранкой, выдвинутой в качестве кандидата на пост мэра Аланьи в провинции Анталья. Она подала заявку на участие в выборах в качестве независимого кандидата. Слоган ее компании – «перемены в тебе», - сказал собеседник агентства. На просьбу ТАСС уточнить, является ли она первым в истории Турции кандидатом с иностранными корнями на пост мэра, он ответил утвердительно.

В ходе мартовских выборов турки проголосуют за мэров, членов региональных парламентов, советов, руководителей муниципалитетов, сельских старост и членов сельских советов. При этом для партий чрезвычайно важно не только получить места в местных органах власти и советах, но и победить в мэрской гонке.