Результаты налоговых проверок: вице-президент SOCAR Микаил Исмаилов отстранен

Накануне Госнефтекомпания Азербайджана SOCAR подтвердила информацию о всеобъемлющей налоговой проверке в компании. Напомним, вот уже несколько недель различные СМИ, а также информированные источники периодически сообщали о глобальной проверке в нефтяной компании Азербайджана. SOCAR, комментируя проверку всех структур и подразделений компании, расценила аудит, проведенный Минналогов, как регулярную проверку, которая осуществляется раз в два года.

Как стало известно haqqin.az из информированных источников, в результате налоговой проверки выявлены многочисленные нарушения и хищения в деятельности вице-президента SOCAR Микаила Исмаилова. По информации, Микаил Исмаилов смещен с поста председателя комиссии компании по вопросам снабжения и закупкам. Основная часть хищений приходится именно на эту сферу.

Как сообщили haqqin.az информированные источники, вопросы снабжения и закупок будет курировать другой вице-президент компании Эльшад Насиров.

Однако, несмотря на потерю основных полномочий, М.Исмаилов формально продолжает занимать пост вице-президента без конкретного круга обязанностей.