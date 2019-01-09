Путин и Меркель обсудили Сирию

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию в Сирии, в том числе вопросы формирования Конституционного комитета, сообщила пресс-служба Кремля.

"Продолжен обмен мнениями по ситуации в Сирии, включая вопросы формирования Конституционного комитета на основе договоренностей, достигнутых в ходе четырехстороннего (Россия, Турция, ФРГ и Франция) саммита в Стамбуле 27 октября 2018 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Путин и Меркель выразили стремление наращивать усилия по содействию политическому процессу в координации с ООН для урегулирования в Сирии.