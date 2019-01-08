Турция вошла в число крупнейших экономик мира

По паритету покупательной способности Турция является 13-й по величине экономикой мира. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, подводя итоги экономического развития страны в минувшем году, передает Anadolu.

«Уверен, что в нынешнем году мы поднимемся на еще более высокий уровень», - сказал глава государства.

Также президент Эрдоган констатировал, что объем турецкого экспорта в 2018 году составил 168,1 миллиарда долларов, а торговый дефицит сократился до 55 миллиардов долларов.

По словам турецкого лидера, Турция продолжает сохранять привлекательность для иностранных инвесторов. «За последние 16 лет объем иностранных инвестиций в экономику Турции превысил 201 млрд долларов», - отметил президент Турции.

Глава государства также отметил, что в стране создан благоприятный климат для развития предпринимательства, сообщив, что только в ноябре 2018 года в Турции было открыто более 7 тысяч новых предприятий.