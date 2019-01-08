Предприниматели не смогли ввезти в Азербайджан 350 тонн картофеля Госкомтаможня обвиняет предпринимателей
По распоряжению Государственного таможенного комитета Азербайджана на терминале «Апшерон» более двух недель удерживается груз в 350 тонн картофеля, закупленного в России предпринимателями В.Гасымовым, Э. Надировым, И.Джафаровым, Э.Искандароым и Р.Умайевым для продажи в стране. Возмущенные бизнесмены обратились к главе государства с просьбой о содействии в разрешении ситуации.
Копия письма направлена в редакцию haqqin.az.
В письме президенту страны предприниматели указали, что, несмотря на многочисленные запросы в Таможенный комитет, официальной причины задержки груза им названо не было. Между тем товар без должных условий хранения может сгнить. К тому же за длительное содержание на специальном складе пяти вагонов и одного грузовика картофеля предусмотрен штраф в размере 1500 манатов в день.
Предприниматели считают, что действия Госкомтаможни обусловлены монополизацией этой сферы торговли. В то же время, отмечают они, глава Госкомтаможни Сафар Мехтиев не раз заявлял, что он не допустит в своем ведомстве фактов монополии на те или иные товары и грузы, а если подобное будет выявлено, то он подаст в отставку. Именно эти заверения, по словам предпринимателей, убедили их в том, что на таможне во всем главенствуют закон и можно спокойно осуществлять свой бизнес. «В случае нашего банкротства, подчеркивают предприниматели, не менее 150 человек могут лишиться куска хлеба».
Однако на запрос haqqin.az о правомерности претензий группы предпринимателей Госкомитет по таможне дал предельно четкий ответ, детально обосновав свои действия по задержанию указанного груза.
Граждане Гасымов Васиф Исмаил оглы, Надиров Эмин Солтан оглы, Джафаров Ильгар Джуди, Искандаров Эльнур Зейнаддин и Умайев Роял Хасанага оглы 23 декабря прошлого года действительно импортировали из Российской Федерации картофель. Из документов, представленных в Госкомитет, следует, что товар был импортирован ООО NB GROUP. Однако несмотря на то, что в представленных документах NB GROUP значится как азербайджанская компания, прошедшая на законном основании все юридические процедуры регистрации, согласно решению 2-го бакинского Административно-экономического суда от 21 декабря 2019 года эта компания незаконно использовала логотип другой компании - АО NB GROUP, чем нанесла ей ущерб в размере 200 тысяч манатов. Более того, представив Госкомитету ложные сведения ООО NB GROUP пыталась обманным путем незаконно завезти в страну 350 тонн картофеля. В соответствии со статьей с 58 статьей Закона об исполнении судебных решений работники Госкомтаможни наложили арест на товар ООО NB GROUP.
Таким образом, исполнение решения суда никоим образом не означает создание Госкомитетом по таможне условий для монополий. А представителям ООО NB GROUP, прежде чем обращаться с обвинениями в высокие инстанции, следовало бы решить свои проблемы с правосудием», - отмечается в сообщении Госкомтаможни.