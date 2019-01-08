По распоряжению Государственного таможенного комитета Азербайджана на терминале «Апшерон» более двух недель удерживается груз в 350 тонн картофеля, закупленного в России предпринимателями В.Гасымовым, Э. Надировым, И.Джафаровым, Э.Искандароым и Р.Умайевым для продажи в стране. Возмущенные бизнесмены обратились к главе государства с просьбой о содействии в разрешении ситуации.

В письме президенту страны предприниматели указали, что, несмотря на многочисленные запросы в Таможенный комитет, официальной причины задержки груза им названо не было. Между тем товар без должных условий хранения может сгнить. К тому же за длительное содержание на специальном складе пяти вагонов и одного грузовика картофеля предусмотрен штраф в размере 1500 манатов в день.

Предприниматели считают, что действия Госкомтаможни обусловлены монополизацией этой сферы торговли. В то же время, отмечают они, глава Госкомтаможни Сафар Мехтиев не раз заявлял, что он не допустит в своем ведомстве фактов монополии на те или иные товары и грузы, а если подобное будет выявлено, то он подаст в отставку. Именно эти заверения, по словам предпринимателей, убедили их в том, что на таможне во всем главенствуют закон и можно спокойно осуществлять свой бизнес. «В случае нашего банкротства, подчеркивают предприниматели, не менее 150 человек могут лишиться куска хлеба».

Однако на запрос haqqin.az о правомерности претензий группы предпринимателей Госкомитет по таможне дал предельно четкий ответ, детально обосновав свои действия по задержанию указанного груза.