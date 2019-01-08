Массовое отравление в дагестанском селе

В дагестанском селении Ленинаул более 60 жителей пострадали от острой кишечной инфекции, передает Интерфакс со ссылкой на Минздрав республики.

По данным ведомства, со 2 по 8 января с признаками ОКИ к врачам обратились более 60 человек из селения Ленинаул Казбековского района Дагестана. 15 человек, в том числе 11 детей, пришлось госпитализировать. Сейчас в больницах остаются 10 человек, семеро из них дети. Остальные отравившиеся проходят лечение амбулаторно.

Роспотребнадзор занимается установлением причины массового заражения. Предварительное эпидемиологическое расследование показало, что возбудитель инфекции мог распространиться через воду.