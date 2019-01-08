Трамп больше не будет отвечать на вопросы по «российскому делу»
Президент США Дональд Трамп больше не станет отвечать на вопросы специального прокурора по «российскому делу» Роберта Мюллера, передает Reuters.
Об этом заявил адвокат главы Соединенных Штатов Рудольф Джулиани.
В последний раз Трамп ответил на вопросы прокурора в конце ноября, тогда он представил свои ответы в письменном виде. По словам адвоката, Мюллер поднял вопрос о возможности повторения подобных мероприятий, на что команда юристов Трампа ответила полным отказом. Это произошло перед Рождеством, после чего команда спецпрокурора и адвокаты президента не связывались между собой.