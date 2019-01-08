В Афганистане открылся сервисный центр службы ASAN (Asan Khedmat). Как сообщается на официальной странице службы в социальной сети Facebook, в открытии центра приняли участие министр финансов Мохаммад Хомаюн Каюми и министр коммуникаций и информационных технологий Шахзадом Гул Арьеби.

Отметим, что Asan Khedmat - это универсальный портал общественных услуг, основанный на концепции ASAN Services в Азербайджане. Подписанный несколько лет назад меморандум о взаимопонимании между правительством Афганистана и правительством Азербайджана предусматривает, что службы ASAN будут оказывать техническую поддержку во всех аспектах этой инициативы. Это включает доступ к программным решениям, обмен стратегическими и юридическими документами, поддержку в отношении организационной структуры, а также обмен учебными программами и методологией. Также достигнута договоренность о том, что Азербайджан предоставит доступ к своим учебным объектам в период развития в Афганистане.

Напомним, что служба ASAN Services была создана на основании указа президента Азербайджана Ильхама Алиева № 685 от 13 июля 2012 года с целью сокращения дополнительных расходов и потери времени гражданами, соблюдения этических правил и вежливого общения с ними, дальнейшего повышения профессионального уровня, прозрачности, доверия к государственным органам, усиления борьбы с коррупцией, более широкого использования электронных услуг, а также повышения эффективности институциональных реформ в этой сфере.

Центры службы ASAN подчиняются Госагентству по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики и действуют по принципу «единого пространства». Модель ASAN имеет шесть основных принципов: оперативность, прозрачность, вежливость, ответственность, следование правилам этического поведения и комфорт. Государственные службы функционируют скоординированным образом во всех центрах. Для обеспечения более качественного обслуживания граждан в центрах службы ASAN используются новые методы и современные инновации. Около 100 добровольцев работают в каждом центре.

Первый этаж центров службы ASAN, являющейся брендом Азербайджана, начинается с информационного раздела. Процесс регистрации автоматизирован и осуществляется специальными устройствами. Добровольцы помогают гражданам в этом процессе. Добровольцы также помогают гражданам в заявках. Также используются мобильные автобусы для обслуживания граждан, которые не могут прийти в центр. На сегодняшний день более 25 миллионов заявок было направлено в центры службы ASAN. Степень удовлетворенности услугами, предоставляемыми гражданам, варьируется от 98 до 100%.