Запущенный в 2007 году российский спутник "Космос-2430" системы предупреждения о ракетном нападении "Око" сошел с орбиты и сгорел в атмосфере. Об этом свидетельствуют данные Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD, North American Aerospace Defense Command), пишет NEWSru.co.il.

По информации NORAD, космический аппарат прекратил свое орбитальное существование 5 января.

В воскресенье, 6 января, Radio New Zealand на своем сайте сообщило, что в небе над новозеландским островом Северный в течение нескольких минут можно было наблюдать ярко светящийся объект. Фотографии объекта размещали и пользователи соцсетей.

"Космос-2430" был запущен 23 октября 2007 года с космодрома Плесецк и предназначался для отслеживания запусков межконтинентальных баллистических ракет с территории США. По неподтвержденным данным, связь со спутником была потеряна еще в 2012-2014 годах из-за выработки им своего ресурса.