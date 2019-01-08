США заявили о гибели российского военного спутника фото; видео
Запущенный в 2007 году российский спутник "Космос-2430" системы предупреждения о ракетном нападении "Око" сошел с орбиты и сгорел в атмосфере. Об этом свидетельствуют данные Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD, North American Aerospace Defense Command), пишет NEWSru.co.il.
New blog post:— Dr Marco Langbroek (@Marco_Langbroek) 5 Ocak 2019
Fireball seen over New Zealand during cricket match was the reentry of Kosmos 2430https://t.co/59hMH61bcs@SSC_NL @drspacejunk pic.twitter.com/BNA2LNpk1l
По информации NORAD, космический аппарат прекратил свое орбитальное существование 5 января.
В воскресенье, 6 января, Radio New Zealand на своем сайте сообщило, что в небе над новозеландским островом Северный в течение нескольких минут можно было наблюдать ярко светящийся объект. Фотографии объекта размещали и пользователи соцсетей.
"Космос-2430" был запущен 23 октября 2007 года с космодрома Плесецк и предназначался для отслеживания запусков межконтинентальных баллистических ракет с территории США. По неподтвержденным данным, связь со спутником была потеряна еще в 2012-2014 годах из-за выработки им своего ресурса.
Who says cricket is boring? Seen from across the North Island of New Zealand at about 8:55pm - most likely Kosmos 2430, a Russian satellite pic.twitter.com/seCOJsoQ3s— Thick Furred (@Thickfurred) 5 Ocak 2019