Президент США Дональд Трамп прервал проходившую в Белом доме встречу со спикером палаты представителей Нэнси Пелоси и лидером демократов в сенате Конгресса Чаком Шумером. Причиной такого поступка стал отказ демократов выделить средства на строительство стены на границе с Мексикой.

Сам Трамп по итогам переговоров назвал их в Twitter «абсолютной потерей времени», пишет Дойче велле.

«Я спросил, что произойдет в течение ближайших 30 дней, если я оперативно пойду на разблокировку федеральных учреждений. Вы одобрите план безопасности границ, который включает строительство стены или заградительного барьера из стали? Нэнси сказала: «Нет». Я попрощался - больше ничего не сработает», - изложил президент свое видение встречи.

На этом консультации были завершены.

«Мы снова стали свидетелями припадка его ярости, потому что он не смог добиться своего. Это очень печально и прискорбно. Мы хотим прийти к соглашению, мы верим в безопасность границ. Но наши взгляды разнятся», - сказал Чак Шумер.