Сиявуш Новрузов: «Освободите Мехмана Гусейнова...»

«Я всегда говорил, освободите их. Много писали про Ильгара Мамедова. Ну, вышел он на свободу, и что сделал?». Об этом в интервью газете «Ени Мусават» заявил заместитель исполнительного секретаря правящей партии «Ени Азербайджан» Сиявуш Новрузов, комментируя ситуацию вокруг арестованного блогера Мехмана Гусейнова.

«Содержание Мехмана Гусейнова под арестом… А что он сделает, выйдя на свободу? У нас правовое государство. Но есть вещи, которые плохо влияют на людей, подталкивают их к нарушению закона. Неважно, кто он, член ЙАП, ПНФА, Мусават или другой организации, он не должен нарушать закон. Не стоит думать, что если я член партии, то меня защитят. Закон для всех един», - сказал он.

Сиявуш Новрузов также посетовал на то, что проживающие за границей азербайджанцы ничего не пишут о Дильгаме Аскерове, которого армяне приговорили к пожизненному заключению за посещение могил своих родителей в Карабахе. И в то же время пишут о Мехмане Гусейнове.

«У каждого человека есть право собственности. Кто-то зарабатывает законным путем, кто-то - нет. С незаконными действиями пусть разбирается суд. Кто-то организовал себе бизнес в России, заработал деньги и построил дом в Азербайджане. Кто дает тебе право лезть в его собственность? Сейчас все говорят, что они блогеры и журналисты. Уволенные вчера с работы, сегодня представляют себя правозащитниками. Тогда и я объявлю себя президентом США. Разве такое возможно?», - считает С.Новрузов.