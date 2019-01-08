Межбанк отмечает день основания

Ведущий финансовый институт Южного Кавказа - Международный банк Азербайджана 10 января отмечает день своего основания. Банк, находящийся на новом этапе развития и нацеленный на достижение новых стратегических целей, успешно завершил 2018 год и сохранил лидерство по объему активов и уровню доходности.

По данным на 31 декабря 2018 года, активы МБА составили 8,7 миллиарда манатов. Проводимые в течение года мероприятия по повышению доходности, оптимизации расходов и улучшению качества обслуживания еще более укрепили капитальные позиции банка. Таким образом совокупный капитал МБА за 2018 год вырос до 982 миллионов манатов. Уровень адекватности капитала повысился с 17% до 32%.

Дальнейшее укрепление рыночных позиций банка, широкое внедрение инновационных банковских технологий в сфере услуг и продуктов, развитие Межбанка в условиях усиления конкуренции на финансовом рынке и приобретение самого передового банковского опыта станут основными стратегическими целями для банка на этот год.

Банк объявил о начале ряда новых кампаний по случаю дня создания. Держатели пенсионных и зарплатных карт МБА в рамках кампании, проводимой с 11 по 18 января, смогут получить кредит наличностью со скидкой в 2% на годовую процентную ставку, без комиссии и без поручителя (при выдаче кредитов на сумму до 7 000 манатов).

Более подробная информация о наличных кредитах МБА по ссылке: https://www.ibar.az/ru/individual/credits/

По случаю дня основания МБА проводит специальную кампанию по картам American Express. В рамках кампании с 11 по 31 января 2019 года каждый пополнивший карточный счет на 100 манатов или 100 долларов получит бесплатно дебетовую карту American Express Green с годовым сроком обслуживания. Помимо этого, всем заказавшим эту карту будет предоставлена карта Mastercard Standard в подарок.

На этом преимущества кампании не заканчиваются, ведь все карты, эмитированные в рамках кампании, будут автоматически подключены к клубу Qayğıkeş Межбанка и их обладатели смогут воспользоваться возвратом до 10% от уплаченной суммы в различных пунктах продаж, являющихся партнерами банка.

Отметим, что МБА является эксклюзивным партнером American Express на территории Азербайджана.

Межбанк также проводит скидочную кампанию на карты VISA Gold, VISA Platinum, MasterCard Gold и MasterCard Platinum. С 11 по 18 января эти карты можно приобрести с 50%-ной скидкой. Весь ассортимент пластиковых карт банка можно заказать онлайн здесь.

Информацию о продуктах и услугах МБА можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 36 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информцентр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в Facebook www.facebook.com/azerbaycanbeynelxalqbanki/