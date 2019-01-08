Азербайджанца посадили в Германии за изнасилование жены

«Хилого на вид подсудимого, одетого в красную тюремную форму, ведут в зал суда города Трир, - пишет немецкое издание. – Мужчина был заключен под стражу в тюрьме Виттлих, где содержался в психиатрическом отделении тюремной больницы.

31-летний азербайджанец, проживающий в Германии, приговорен к тюремному сроку за нападение и изнасилование жены, сообщает haqqin.az со ссылкой на Volksfreund.

Его жена пришла в суд с младенцем на руках и выступила в качестве свидетеля. 27 мая 2017 года азербайджанец, к тому времени уже проживавший отдельно от супруги, пришел в их бывшую общую квартиру, избил и изнасиловал ее. Впоследствии выяснилось, что в результате этого полового акта женщина забеременела.

6 июля 2018 года подсудимый вновь проник в квартиру к жене и снова пытался ее изнасиловать. В ответ на сопротивление женщине были нанесены удары и порезы острым предметом».

Сообщается, что подсудимый родился в Баку в 1988 году. Он не имеет даже законченного среднего образования и постоянно употребляет наркотики.

«Я хотел стать зубным техником, но мне этого было мало», - говорит азербайджанец, страдающий врожденной болезнью тазобедренного сустава, из-за которой он с детства перенес несколько операций. Его родители торговали овощами и фруктами. Оба погибли в 2006 году в результате обрушения кровли на Басманном рынке в Москве.

Десять лет назад парень женился. «Я был без ума от нее, но позже она призналась мне, что вышла за меня назло своим родителям, так как они хотели выдать ее за другого человека», - рассказал на суде подсудимый.

«Остается неясным, почему три года назад пара вместе с двумя детьми в возрасте 9-ти и 8-ми лет приехала в Германию, - продолжает немецкое СМИ. – Сейчас мужчина хочет вернуться в Баку, но пока это ему не удастся. Он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Учитывая это, а также психическое состояние подсудимого, который даже пытался покончить жизнь самоубийством, он получил достаточно мягкое наказание – два года и четыре месяца, которые он, скорее всего, проведет в психиатрическом отделении тюремной больницы».