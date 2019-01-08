Посольству Азербайджана в Австралии отправили подозрительную посылку

Сотрудники Посольства Азербайджана в Австралии сдали в полицию подозрительную посылку, отправленную в адрес диппредставительства. Об этом корреспонденту АзерТАдж рассказал временный поверенный в делах Азербайджана в Австралии Эльджан Габибзаде.

По словам Габибзаде, посылка была доставлена в посольство 9 января. Так как на ней не были указаны имя и адрес отправителя, посылка вызвала подозрения.

Принимая во внимание предупреждение, полученное от австралийского Департамента иностранных дел и торговли, диппредставительство немедленно связалось с полицией. Подозрительный пакет был передан сегодня утром сотрудникам полиции.

Э.Габибзаде добавил, что угрозы деятельности посольства нет и дипломатический персонал продолжает свою работу.

Отметим, что полиция Австралии накануне вечером арестовала мужчину по делу об отправке 38 посылок с потенциально опасным содержимым иностранным консульствам в Мельбурне, Канберре и Сиднее.

48-летний подозреваемый взят под стражу у себя дома в Шеппартоне (штат Виктория). Он предстанет перед мировым судом Мельбурна 10 января по обвинению в незаконной пересылке опасных веществ по почте. Мотивы действий обвиняемого, которому может грозить до 10 лет тюрьмы, устанавливаются.