Эр-Рияд провел первую после убийства Хашкаджи распродажу бондов
Саудовская Аравия разместила суверенные облигации на 7,5 миллиарда долларов, пишет The Wall Street Journal.
Это первый подобный случай после убийства журналиста Джамаля Хашкаджи в октябре. Основными покупателями еврооблигаций выступили крупные западные инвестиционные банки и фонды: BNP Paribas, JPMorgan, HSBC, Citi и NCB Capital.
Инвесторам были предложены облигации двух выпусков — с погашением в 2029 и 2050 годах. Доходность по первому составит 4,48 процента, по второму — 5,328 процента. Это почти соответствует уровню доходности по предыдущим размещениям, которые проводились еще до убийства Хашкаджи.
Это означает, что госдолг королевства остается востребованным у инвесторов даже несмотря на подпорченную репутацию страны.
Лишь немногие западные компании после убийства журналиста публично разорвали отношения с Эр-Риядом или попытались их минимизировать, отмечает газета. «Желание получить доход может превзойти совесть банкиров», — приводит издание слова одного из банкиров, близкого к сделке по продаже бондов.