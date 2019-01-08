Эр-Рияд провел первую после убийства Хашкаджи распродажу бондов

Это первый подобный случай после убийства журналиста Джамаля Хашкаджи в октябре. Основными покупателями еврооблигаций выступили крупные западные инвестиционные банки и фонды: BNP Paribas, JPMorgan, HSBC, Citi и NCB Capital.

Инвесторам были предложены облигации двух выпусков — с погашением в 2029 и 2050 годах. Доходность по первому составит 4,48 процента, по второму — 5,328 процента. Это почти соответствует уровню доходности по предыдущим размещениям, которые проводились еще до убийства Хашкаджи.

Это означает, что госдолг королевства остается востребованным у инвесторов даже несмотря на подпорченную репутацию страны.

Лишь немногие западные компании после убийства журналиста публично разорвали отношения с Эр-Риядом или попытались их минимизировать, отмечает газета. «Желание получить доход может превзойти совесть банкиров», — приводит издание слова одного из банкиров, близкого к сделке по продаже бондов.