В Африке появится российская военная база

В Центральноафриканской республике может появиться российская военная база, заявила в интервью РИА Новости министр обороны ЦАР Мари Ноэль Койяра.

В августе страны подписали межправительственное соглашение о военном сотрудничестве. После этого в Беренго создали центр, где солдаты с помощью российских инструкторов учатся обращаться с оружием и изучают методы ведения боя.

"Мы о конкретном развитии базы еще не говорили, но такая возможность не исключается в рамочном соглашении. Если президентами - как верховными главнокомандующими, как руководителями нации - будет принято решение о размещении базы, значит к этому наши страны придут, ну а мы, как министры, уже будем его реализовывать", - пояснила Кояра.

Министр отметила, что образовательный армейский центр в Беренго нельзя считать российской военной базой, однако люди уже начали воспринимать его именно так.