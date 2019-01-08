Таможня пресекла незаконный ввоз лекарств

Сотрудниками Главного таможенного управления на воздушном транспорте предотвращен ввоз незадекларированных лекарственных препаратов, сообщает haqqin.az со ссылкой на Государственный таможенный комитет .

Согласно информации, гражданин Азербайджана, прибывший авиарейсом Стамбул - Баку, был задержан при пересечении «зеленого коридора» и перенаправлен в «красный коридор» для рентгеновской проверки багажа.

Во время осмотра его чемоданов были выявлены подозрительные изображения. После проверки среди его личных вещей было обнаружено 470 блистеров лекарственного препарата Novartis Femara 2.5 mg и пустые коробки к ним. При проверке другого багажа гражданина Азербайджана также было обнаружено 343 блистера указанного выше препарата.

По заключению Центра судебной экспертизы Минюста, выявленные круглые желтые таблетки содержат летрозол, их стоимость определена в размере 47 967 манатов.