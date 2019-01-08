Подобное поздравление В.Мустафаев отправил в Армению и в октябре прошлого года, приветствуя армянский народ с 25-летием независимости. И тоже от имени «всех азербайджанцев».

Пока, мягко говоря, удивленные азербайджанцы обсуждают посещение экс-президентом ИРИ Махмудом Ахмадинежадом праздничных мероприятий по случаю Рождества в армянской общине Ирана, глава азербайджанской диаспоры российского Ростова-на-Дону Вагиф Мустафаев тоже поздравляет армянский народ с этим торжеством, причем якобы от имени всех азербайджанцев (?!).

А пару лет назад он же участвовал в мероприятии, организованном армянами этого региона России, и выступил перед присутствующими с приветственной речью. Как тогда отметила пресса, «армянам доставило особое удовольствие поздравление Вагифа Мустафаева».

В поле внимания азербайджанской общественности Вагиф Мустафаев попал еще в 2015 году, когда стал участником несанкционированного властями Ростова мероприятия армянских сепаратистов, где он стоя аплодировал танцорам из Карабаха, которые поднимали на сцене ростовского концертного зала некое полотнище в качестве «флага НКР».

В принципе, проармянские настроения - дело самого Вагифа Мустафаева, однако почему он при этом продолжает возглавлять азербайджанскую диаспору и раздавать поздравления от имени «всех азербайджанцев»?! Кто его, собственно, на это уполномочил?